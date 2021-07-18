فيلنيوس (زمان التركية) – حذر وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس المهاجرين من العراق وتركيا محاولين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حدود بلاده قادمين من بيلاروس.

وأعترف لاندسبيرغيس للصحفيين اليوم السبت، بعجزه عن معرفة الموعد المحدد لخفض كثافة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده، مشددا على الأهمية القصوى لإبلاغ كل من يفكر في القيام بهذه الرحلة بأن تكاليفها ستكون باهظة وستتجاوز بشكل ملموس مكاسبها.

وأكد الوزير أنه ركز على هذا الموضوع في زيارته إلى تركيا والعراق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف زيارته مناقشة الدور المهم الذي من شأن وسائل الإعلام أداؤه في هذه المسألة.

وقال: “رسالتي الأهم في تركيا والعراق كانت تكمن في أنكم (المهاجرون) تدفعون كثيرا من المال”.

وذكر لاندسبيرغيس أنه يتعين على المهاجرين أن يعلموا أنهم “سيصرفون مبالغ هائلة مقابل إقامة في خيمة لعدة أشهر كي يعودوا في نهاية المطاف إلى بلدهم الذي وصلوا منه”.

وخاطب الوزير المهاجرين بالقول: “تمثل 15 ألف يورو مبلغا كبيرا، حتى في ليتوانيا، وأنتم تدفعون هذا المبلغ الهائل مقابل رحلتكم إلى الاتحاد الأوروبي، وتصلون الاتحاد الأوروبي وتقيمون في مخيم وسط دراجة حرارة تصل 35 درجة فوق الصفر. إنكم سوف تقعون هناك لأن ليتوانيا تعهدت بمنعكم من المرور، وليس بإمكاننا السماح لكم بالمرور، وإذا أوجدتم طريقة للتسلل إلى بولندا فإنها سوف تعيدكم إلينا”.