واشنطن (زمان التركية) – قال دبلوماسي أمريكي كبير يوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن لا يزال ملتزما بالمحافظة على العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا لشراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400″.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على تركيا في حال شرائها أسلحة روسية.

وفي منتصف ديسمبر 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حينها إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من “قانون مكافحة خصوم أمريكا” (CAATSA) لشراءها منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.