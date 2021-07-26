أنقرة (زمان التركية) – أعرب رئيس حزب التقدم والديمقراطية، علي باباجان، عن قلقه تجاه ما يحدث في تونس.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على إعلان الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وخلال تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح باباجان أنه يشعر بقلق بالغ إزاء المبادرة التي تعلق البرلمان المنتخب ديمقراطيا في تونس.

وأضاف باباجان: “نعتقد أنه من الضروري الحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس على طريق الديمقراطية التشاركية والتعددية”.

وجاءت قرارات سعيد استجابة لطلبات شرائح وفئات واسعة من الشعب التونسي بضرورة رحيل منظومة الحكم في البلاد منذ 2011.

وأجمعت مواقف متتابعة صدرت عن الرئاسة والخارجية والبرلمان في تركيا على أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان هي “انقلاب على الدستور”، مشددة على أهمية إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس وحماية مكتسبات التجربة الديمقراطية.