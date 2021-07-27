أنقرة (زمان التركية) – تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعود للعام 1989، يكشف تناقض موقفه بخصوص أزمة المهاجرين إلى تركيا.

منذ أيام تشغل مسألة المهاجرين من أفغانستان إلى تركيا الرأي العام، وجنبا إلى ذلك تم تداول خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان حول اللاجئين البلغاريين في عام 1989 على نطاق واسع، وأصبح موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

استهدف أردوغان وقتها رئيس الوزراء التركي آنذاك، تورجوت أوزال، الذي سمح لـ300 ألف مهاجر من بلغاريا بالدخول إلى تركيا.

وقال أردوغان وقتها إن حكومة أوزال سمحت لهؤلاء المهاجرين بدخول تركيا، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي من الجوع وتبيع النساء بناتها من أجل المال.

وأكد أردوغان أن أوزال سمح لهؤلاء البلغاريين يدخول تركيا بدون أن يجد حلا، متسائلا: “أين سيتم توطين هؤلاء البلغار؟”.

وتابع الرئيس التركي في الخطاب القديم: “من أتى إلى تركيا، هل جاء جواسيس، من هم؟ أي عقلية تتبعها دولتنا؟”.

يذكر أن حكومة العدالة والتنمية استقبلت نحو 4 ملايين لاجئ، وتدعي أنهم يساهمون في الصناعة والتجارة، وأنها لا تستطيع طردهم.

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