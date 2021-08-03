أنقرة (زمان التركية) – كشفت الإحصاءات عن تراجع مبيعات السيارات 45 بالمئة في شهر يوليو/ تموز الماضي.

ووفقًا لبيانات جمعية موزعي السيارات؛ انخفضت مبيعات السيارات في شهر يوليو الماضي بنسبة 47.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 36 ألفًا و311 وحدة، بينما انخفضت مبيعات سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 35.8 في المائة إلى 11 ألفًا 538 وحدة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في يوليو، بنسبة 25.2 في المائة مقارنة بمتوسط ​​مبيعات 10 سنوات.

وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من عام 2021، ارتفع إجمالي إنتاج السوق التركي للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 29.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 442 ألف 550 وحدة.

وفي الوقت الذي زادت فيه مبيعات السيارات بنسبة 27٪ في فترة السبعة أشهر لتصل إلى 346 ألفاً و 636 وحدة، ارتفع إنتاج سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 40.1 في المائة لتصل إلى 95 ألفاً و 914 وحدة.