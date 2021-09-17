أزمير (زمان التركية) – أنقذ خفر السواحل التركي 28 طالب لجوء أجنبي أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

قالت مصادر أمنية تركية إن فرق خفر السواحل توجهت إلى ساحل قضاء “مندريس” بولاية إزمير الغربية بعد تلقي بلاغ عن وجود طالبي لجوء داخل طوافتي نجاة.

وقالت المصادر إن الفرق أنقذت 28 من طالبي اللجوء (لم تذكر جنسياتهم)، وتبين أن القوات اليونانية أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

قامت الفرق بنقل طالبي اللجوء إلى البر قبل تسليمهم إلى مديرية إدارة الهجرة بالولاية.