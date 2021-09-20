أنقرة (زمان التركية) – بعد أشهر من الصمت، عاد ناجي أغبال الرئيس السابق للبنك المركزي التركي، إلى الواجهة مجددًا برسالة تحذير غير مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

أغبال الذي أقيل من منصبه في 20 مارس 2021 بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، بقى صامتا بعد هذا التاريخ، إلى أن قرر إعادة نشر مقال كتبه قبل أيام من إقالته، حول ارتفاع الأسعار.

عبر تويتر أعاد أغبال نشر مقال كتبه في 5 مارس 2021، خلال الفترة القصيرة لتوليه رئاسة البنك المركزي والتي بدأت في نوفمبر 2020 خلفا لرئيس البنك المركزي السابق مراد أويصال.

المقال يحمل عنوان “أهمية وجود سياسة نقدية حازمة وقابلة للتنبؤ لتحقيق استقرار دائم للأسعار”، وجاء فيه “نحن في البنك المركزي التركي، أهم أولوياتنا هي ضمان استقرار الأسعار، وهي مهمتنا الأساسية، والعمل على تحقيق ذلك دائم”.

إعادة نشر المقال في هذا التوقيت يمكن تفسيره على أنه رسالة تحذير غير مباشرة إلى أردوغان، في الوقت الذي ينوي فيه خفض سعر الفائدة.

جاء قرار الإقالة بعد رفع سعر الفائدة فوق التوقعات من 17% إلى 19%، وهو القرار الذي لا يزال ساريًا حتى الآن.

المقال يأتي بينما هناك توقعات متزايدة بأن الأيام المقبلة ستشهد خفض سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال اجتماع البنك المركزي التركي يوم الخميس المقبل، أو بعده.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 19 بالمئة منذ مارس آذار عندما عين أردوغان شهاب كافجي أوغلو محافظا له. وهذا يجعلها واحدة من أعلى معدلات السياسة النقدية في العالم، بجانب ذلك فإن معدل التضخم في تركيا، لامس 19.25٪ الشهر الماضي في قفزة كبيرة.

محللون حذروا من خطوة الخفض الفوري للفائدة وقالوا إنها ستأتي بنتائج سلبية.

قال تقرير لوكالة “رويترز” اليوم إن البنك المركزي التركي عازم على خفض أسعار الفائدة بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو للفائدة؛ ووفق محللين استطلعت الوكالة آرائهم فإن الخفض السريع للفائدة سيكون علامة واضحة على التوجه نحو عقد انتخابات مبكرة.

السياسة النقدية المشددة التي أقرها ناجي أغبال رئيس البنك المركزي المقال سمحت لـ لليرة بالتعافي من أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو، لكن البنك المركزي غير نغمته في الأسابيع القليلة الماضية.

في مكالمات جماعية مع المستثمرين في الأول من سبتمبر، لم يكرر كافجي أوغلو تعهدًا طويل الأمد بالحفاظ على معدل الفائدة أعلى من التضخم. بعد يومين، أظهرت البيانات أن التضخم تجاوز بالفعل 19٪، تاركًا المعدلات الحقيقية سلبية.

وفيما يمكن اعتباره استجابة لرغبة الرئيس التركي التي عارضها ناجي أغبال، بدأ رئيس البنك المركزي كافجي اوغلو في التقليل من أهمية رقم التضخم “الرئيسي” هذا وشدد بدلاً من ذلك على أن الإجراء “الأساسي” أكثر ملاءمة بالنظر إلى تداعيات الوباء.

في خطاب ألقاه في 8 سبتمبر، قال كافجي أوغلو إن ارتفاعًا بنسبة 30٪ تقريبًا في تضخم الغذاء يمثل “تقلبات قصيرة الأجل”، لذلك سيركز البنك أكثر على الإجراء الأساسي الذي انخفض إلى 16.76٪. وأضاف أن السياسة كانت متشددة بدرجة كافية وتوقع اتجاه سعري هبوطي في الربع الرابع.

يقول العديد من المحللين إن أردوغان يبدو أنه ينفد صبره بشأن التحفيز النقدي، بالنظر إلى القروض باهظة الثمن ويواجه انتخابات صعبة في موعد أقصاه عام 2023. ويقول البعض إن الخفض الفوري لأسعار الفائدة قد يشير إلى خطط لإجراء انتخابات مبكرة.

في الأشهر الأخيرة، حث البنك المركزي على التحلي بالصبر بسبب ضغوط التضخم غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع العالمية وزيادة الطلب في الصيف مع تخفيف القيود الوبائية.

على الرغم من مخاطر انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، فمن المرجح أن يحصل أردوغان على ما يريد قريبًا.

أردوغان وصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”، فقد أطاح بآخر ثلاثة رؤساء للبنوك المركزية على مدى 20 شهرًا بسبب الخلافات السياسية.

في يونيو، قال أردوغان إنه تحدث إلى كافجي أوغلو حول الحاجة إلى خفض سعر الفائدة بعد أغسطس.

وقال في أوائل أغسطس “سنبدأ في رؤية انخفاض في أسعار الفائدة” بالنظر إلى أنه “من غير الممكن” أن يرتفع التضخم أكثر من ذلك.