أنقرة (زمان التركية) – قرر بنك “UniCredit” أحد أكبر البنوك الإيطالية، بيه أسهمه في أول مصرف خاص في تركيا.

بنك UniCredit، أعلن عن بيع حصته البالغة 20 بالمائة بالكامل في بنك يابي كريدي، الذي تأسس سنة 1944 من قبل كاظم تاشكنت كأول مصرف خاص في تركيا، ويعتبر رابع أكبر بنك مملوك للقطاع العام.

من المقرر أن تستحوذ شركة كوتش على 18 بالمائة من الحصة مقابل 3.5 مليار ليرة. وسيتم بيع نسبة 2 في المائة المتبقية في بورصة اسطنبول (BIST).

ووفقًا للبيان على منصة الإفصاح العام، مجموعة كوتش من حقها الحصول على “استحواذ إلزامي” نظرًا لأن حصتها في يابي كريدي تتجاوز عتبة 50 بالمائة.

يذكر أنه بعد موافقة هيئة المنافسة ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، ستكتمل عملية التحويل بنهاية الربع الأول من عام 2022.

ووفقًا للبيان الصادر عن كلا الطرفين، ستحول UniCredit حصتها البالغة 18 بالمائة في يابي كريدي، إلى كوتش مقابل 300 مليون يورو.

وتم تحديد سعر التحويل لسهم بنك يابي كريدي بقيمة 2.2980 ليرة تركية للأسهم التي تبلغ قيمتها الاسمية 1 ليرة تركية، وفقًا للمبادئ المتفق عليها بين الأطراف في العقد المؤرخ 30 نوفمبر 2019. أغلق سعر سهم يابي كريدي أمس عند 3.04 ليرة تركية. وبالتالي لوحظ أن المعاملة المعنية كانت مخفضة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالإغلاق الأخير.

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