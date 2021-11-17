أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو، أن تعبير رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، عن رفضه المساس بشرط فوز المرشح الرئاسي بنسبة 50+1 يدل على مكيدة مدبرة للرئيس أردوغان، مستندا إلى مزاعم قيادات بحزب بهجلي.

الصحفي التركي قال إن تصريحات بهجلي بهذا الشأن خلال اجتماع تكتل نواب حزبه في البرلمان يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى تركيا وسيخلق المشاكل في المستقبل.

وذكر أوغور أوغلو أن نامق كمال زيبك، وهو أحد قيادات الحركة القومية، أفاد في برنامج “مجلس الوزراء” الذي يقدمه على قناة Flash TV أن أعضاء حزب الحركة القومية المحبين لبهجلي يرون أنه، دبر مكيدة للإطاحة بأردوغان.

وأوضح هذه المكيدة المزعومة، قائلا: “خلال النظام البرلماني كان المرشح يتولى السلطة بواقع 34 في المئة من الأصوات، غير أن حزب الحركة القومية أصر على شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز من الجولة الأولى عندما تم الانتقال إلى النظام الرئاسي في 2017”.

وأضاف أوغور أوغلو أن زيبك أوضح أن أعضاء حزب الحركة القومية يرون أن بهجلي أراد الإطاحة بأردوغان من خلال هذا الشرط، قائلا: “أردوغان و-مستشاره- جميل شيشاك منزعجان من هذا الشرط، أما بهجلي فهو راضٍ تماما عنه. فهل زيبك محق في مزاعمه هذه يا ترى؟”.

وثار مؤخرًا جدل بشأن سعي حزب العدالة والتنمية لإلغاء شرط الحصول المرشح الرئاسي الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

علق بهجلي على ذلك قائلا: “هذا النقاش غير ضروري. وجود شرط انتخاب 50% +1 سيمنع التساؤلات التي قد تثار حول شرعية وديمقراطية الرئيس”.