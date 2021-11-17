أنقرة (زمان التركية) – كشف الكاتب التركي كوركماز التركي، باريش ياركداش، ما قال إنها خطة انتخابية جديدة يعمل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويبحثون كيفية طرحها على المجتمع.

وأوضح ياركداش أن أردوغان سيدافع عن النظام “الرئاسي” حتى موعد الانتخابات على الأقل غير أنه سيبذل قصارى جهده لإلغاء شرط الحصول على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات. في إشارة إلى أنه سيطبق نظام شبه رئاسي.

وذكر ياركداش أن تركيا أجبرت نوعا ما على هذا النظام الرئاسي عقب المحاولة الانقلابية، نظرا لأنه لم يكن أمام البلاد خيار أخرى سوى هذا.

أضاف قائلا: “فوز أردوغان بالانتخابات من الجولة الأولى أمر مستحيل على الرغم من دعم أحزاب الحركة القومية والوطن والاتحاد الكبير له، وفيما يخص مقترح خفض نسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية إلى 40 في المئة فالحزب لن يلجأ إليه كي لا يضعف ثقة الناخب بالحزب”.

وأضاف ياركداش أن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية يقترحون خفض نسبة الأصوات اللازمة على 45 في المئة فيما يُعرف “بالنموذج الأرجنتيني” والذي ينص على بند “الحاصل على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى يفوز بالانتخابات”.

وقال: “أجهزة الحزب الحاكم تدرس الآن هذا الأسلوب وتبحث كيفية طرحه على المجتمع. بالتأكيد الأمر لا يقتصر على المجتمع فقط بل سيتوجب عرضهعلى شريكهم حزب الحركة القومية أولا. ومن الواضح والجلي أن الحركة القومية لن يرحب بهذا المقترح”.

ثار مؤخرًا جدل بشأن سعي حزب العدالة والتنمية، لإلغاء شرط الحصول المرشح الرئاسي الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

علق دولت بهجلي على ذلك قائلا: “هذا النقاش غير ضروري. وجود شرط انتخاب 50% +1 سيمنع التساؤلات التي قد تثار حول شرعية وديمقراطية الرئيس”.