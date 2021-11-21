أنقرة (زمان التركية) – شجع تراجع سعر صرف الليرة التركية، الأجانب من اليونان وبلغاريا على القدوم إلى تركيا للتسوق.

شهد معبر كابيكولو الحدودي بمدينة أدرنة التركية شهد تكدس مروري أثناء عودة هؤلاء السياح إلى دولهم.

ودفع التراجع السريع لليرة أمام الدولار واليورو سكان الدول المجاورة إلى التدفق على تركيا لقضاء يوم عطلتهم في التسوق، حيث تدفق المئات من بلغاريا واليونان على مدينة أدرنة التركية التي شهد معبرها الحدودي اصطفاف السيارات لمسافة كيلومتر أثناء عودة هؤلاء السياح إلى دولهم بعد قضاء يوم في التسوق بالمدينة.

تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 11 ليرة.

ولاقى هذا الأمر حفاوة من التجار الذين يرغبون في استمرار هذا الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح مواطن بلغاري يدعى صبري أركن أضيم أنه قدم إلى مدينة أدرنة التركية بغرض السياحة والتسوق أيضا.

تشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين برا من بلغاريا واليونان عقب جائحة كورونا، حيث يتدفق مواطنو هذه الدول عبر شاحنات وحافلات ضمن جولات تسوق داخل تركيا.

وتحظى الأسواق المحلية باهتمام كبير من السياح الذين يتسوقون من كل صوب وحدب بدء من مراكز التسوق وصولا إلى الباعة بالأحياء.

هذا ويشكل السياح البلغاريين الغالبية الكبرى من إجمالي السياح المتدفقين على مدينة أدرنة.