أنقرة (زمان التركية) – نشرت وكالة “رويترز” تحليلا شاملا حول سعي الرئيس رجب طيب أردوغان للحصول على دعم العلويين في تركيا.

وأوضحت رويترز أن الرئيس أردوغان زار ما يقرب من 1585 بيت جمع

-دور عبادة للعلويين- في 58 مدينة تركية، مما يكشف اهتمامه بهم، ورغبته في الحصول على دعمهم في الانتخابات المقبلة.

وضمنت الوكالة في تقريرها تصريحات أردوغان التي قال فيها: “أيا كان أصلهم، أي عقيدة، أي دين، فإن قضية كل واحد من مواطني تركيا البالغ عددهم 84 مليون مواطن هي قضيتنا. من خلال هذا الفهم، اتخذنا كل خطوة من شأنها تعزيز وحدتنا الوطنية وتضامننا في الماضي، وسنواصل القيام بذلك اليوم”.

وعلقت رويترز قائلة: “أردوغان الذي يواجه صعوبات في التعامل مع المشاكل الاقتصادية، يستعد لاتخاذ خطوات تجاه الحصول على دعم العلويين”.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية لرويترز، إن خطوات أردوغان نحو العلويين، تأتي بالطبع لكي يوفروا له الدعم اللازم في الانتخابات.

كما قال مسؤول كبير آخر في حزب العدالة والتنمية: “أعتقد أننا سنضع حداً لهذا الأمر حسب الضرورة الآن. وقد نوقشت هذه القضية على أعلى مستوى بالحزب. لقد وصلت إلى مرحلة معينة. الآن دور عبادة العلويين لها وضع مثل المؤسسات والجمعيات”.

يشار إلى أن تركيا لا تعترف حتى الآن بـ “بيت الجمع” المنتشرة في البلاد على أنها أماكن عبادة.