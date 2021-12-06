أنقرة (زمان التركية) – احتفل حسن مراد مرجان السفير التركي في واشنطن، بعيد حانوكا اليهودي، وأشعل “شمعة حانوكا” وفقا للتقاليد اليهودية.

شارك السفير حسن مراد مرجان، في الحفل الذي نظمته جماعة الإخوان السفارديم الأمريكية، والذي ضم الجالية السفاردية الذين هاجروا من تركيا واليهود الأتراك.

وأشعل مرجان شمعة الليل حانوكا مع الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان وسفيرة اليونان في واشنطن ألكسندرا بابادوبولو.

وقال السفير الإسرائيلي إردان: “تركيا وإسرائيل واليونان يجتمعون هذا حدث نادر”.

ويعد هذا التجمع الثلاثي للسفراء الأتراك والإسرائيليون واليونانيون، هو الأول من نوعه منذ 15 عامًا.