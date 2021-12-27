أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم حزب السعادة التركي، تمل كرم الله اوغلو، رسالة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي تعتبره حكومة حزب العدالة والتنمية، وأحزاب أخرى امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

عقب لقائه مع رؤساء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، شدد كرم الله أوغلو على ضرورة بحث الأزمة الكردية من أجل وحدة البلاد والسلام والاستقرار.

وقال زعيم حزب السعادة “نعتقد أن هذه المشاكل يجب أن تعالج في إطار سلامة وسلام وطمأنينة البلاد. لا يمكننا التخلي عن سلامتنا. يجب ألا نلجأ إلى العنف في علاقاتنا مع بعضنا البعض. لا يمكننا قبول الإرهاب. علينا التحدث معا رغم أنه حزب قد لا أتبنى مبادئه وبرامجه، ولكن لا حرج في نقاشنا في ظل ظروف ديمقراطية”.

أضاف “تم تقريبالمسافات. في البداية، حاول حزب العدالة والتنمية التعامل مع هذه القضية في إطار ما قلته. عقدت محادثات سلام. لكن خلال تلك العملية، أدى تكثيف الإرهاب حتما إلى الاستقطاب”.

كرم الله وجه نصيحة للحزب الكردي، قائلا: في المرحلة الحالية، “آمل أن يضع حزب الشعوب الديمقراطي مسافة بينه وبين الإرهاب”.

أضاف مشيرا إلى مكاسب بالنسبة للأكراد “هناك خطوات اتخذها حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه. اليوم هناك قناة تبث بلغتهم، يتحدثون بالكردية والتي كانت للأسف جريمة في الماضي. سابقا لم يتم منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، ولكن هذاموجود الآن. لا توجد مشكلة بعد ذلك. لذا إذا قال أحدهم دعونا نلجأ إلى الفرقة والعنف، فنحن بالطبع ضد ذلك”.

رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان ومدحت سنجار، أجريا مؤخرًا سلسلة زيارات إلى الأحزاب المعارضة من أجل التقدم للبرلمان بمقترح لعقد انتخابات مبكرة.

وفي تصريحاتها عقب لقائهما مع كرم الله أوغلو ذكرت بولدان أن المجتمع التركي بحاجة إلى مخرج من الوضع الاقتصادي الراهن مشيرة إلى ترقب صدور هذا المخرج عن الأحزاب السياسية.

ينظر القضاء التركي في الوقت الحالي دعوى لحل الحزب الكردي وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية. يعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي ممثلا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف على قوائم الإرهاب.