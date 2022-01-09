أنقرة (زمان التركية) – تحدى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية بالقدرة على خفض معدل التضخم النقدي، “حتى لو اصطادوا الطيور بأفواههم”.

تصريحات باباجان جاءت خلال المؤتمر الأول لحزبه في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول.

وأوضح باباجان أن أكبر مشكلة في تركيا هي الحكومة التي تدير البلاد الآن، مشيرا إلى أنه إذا تغيرت، ستنتقل البلاد من الظلام الدامس إلى النور. وفق تعبيره.

أضاف علي باباجان: “الحكومة الحالية منغلقة على نفسها، وهي تتحدث من الكون الموازي. مصير البلاد مفهرس بالمصالح اليومية لمجموعة ضيقة متجمعة حول القصر الرئاسي”.

باباجان ذكر أن الحكومة عندما تتحدث عن الثقة في الاقتصاد، فإنها تقصد “استقرار وضعها، فما يفهمونه بالثقة هو تأمين قوتهم”.

وتابع باباجان: “في كل مرة يقولون إنهم سيخفضون التضخم، يتزايد التضخم أكثر، إنها حكاية تتكرر منذ 4 سنوات”.

باباجان ختم قائلا: “إذا اصطادوا الطيور بأفواههم، فلن يتمكنوا من تقليل التضخم. سوف يرحلون تماما. الثروة ليس إثراء 3-5 أشخاص، بل إثراء الجميع”.

يذكر أن أسعار السلع ارتفعت مؤخرا في تركيا بشكل بالغ، وسجل التضخم النقدي 36 بالمئة خلال ديسمبر في قفزة هائلة، بعد أن كان 21 بالمئة في نوفمبر.