أنقرة (زمان التركية) – عرض الرئيس رجب طيب أردوغان، وساطة تركيا لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

تطرق أردوغان للتوتر بين أوكرانيا وروسيا، وقال إن تركيا يمكن أن تكون “وسيطًا” من أجل السلام في المنطقة.

وأضاف أردوغان: “نريد أن يعم السلام في المنطقة، ولهذا نحن مستعدون للقيام بكل ما في وسعنا”.

وأكد الرئيس التركي أن الغزو أو الحرب سيكونان انتهاكًا خطيرًا للسلام في المنطقة، ونظرًا لأن ذلك سيؤدي إلى اضطراب خطير في هذه المنطقة، فإن وضع أوكرانيا وروسيا، اللتين يبلغ عدد سكانهما 40 مليون نسمة، صعب بالفعل.

وتابع أردوغان: “من ناحية أخرى، تعتبر روسيا أكبر دولة قوية في المنطقة. ونحن في تركيا لا نقبل أي اضطرابات هناك. يمكننا أن نكون وسطاء حتى يسود السلام. لقد قلت من قبل إننا مستعدون لمهمتنا”.

وأشار أردوغان إلى أنه سيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة، ومن الممكن أن يزور موسكو.