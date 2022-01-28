موسكو (زمان التركية) – فتح مكتب المدعي العام الإقليمي للنقل في موسكو تحقيقا في ما إذا كانت حقوق المسافرين الروس الذين تقطعت بهم السبل في مطار إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية قد انتهكت، بعد تأخيرات في مغادرتهم وهبوطهم في المطار.

وبحسب مصادر، سيتحقق مكتب المدعي العام أيضًا من الخدمات التي تقدمها شركات الطيران لعملائها. بما في ذلك الطعام والمشروبات والإقامة.

من الجدير بالذكر أن الصحف التركية سلطت الضوء على الوضع الصعب الذي يعيشه المسافرون داخل مطار إسطنبول. بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب تساقط الثلوج، حيث حاولوا النوم في المناطق الخالية داخل المطار.

أمضى آلاف الركاب الذين تقطعت بهم السبل بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة إسطنبول ليلتهم في المطار. حيث شوهد بعض المسافرين نائمون على المقاعد والبعض الآخر على الأرض. وشوهد آخرون ينامون على طاولات الأجهزة السينية في المطار.