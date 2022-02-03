أنقرة (زمان التركية) – كشفت تركيا عن ارتفاع عدد الضحايا على الحدود مع واليونان إلى 19 مهاجرا تجمدوا من البرد.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن بالأمس “وفاة 12 مهاجرا متجمدين من البرد على الحدود بين تركيا واليونان بعدما اعتدت عليهم قوات الأمن اليونانية وأعادتهم حفاة عبر الحدود” مفيدا أنهم كانوا جزءً من مجموعة مؤلفة من 24 مهاجرا.

ولاية أدرنة قالت اليوم إن عدد الجثامين التي تم العثور عليها خلال أعمال البحث والإنقاذ المتواصلة ارتفع إلى 19 مهاجرا.

من جهة أخرى اتهم وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، تركيا بالتسبب في هذه الواقعة مفيدا أن ادعاءات الجانب التركي حول وصول اللاجئين الجانب اليوناني وإعادتهم إلى تركيا حفاة، معلومات غير حقيقية.

وأكد ميتاراكيس في بيانه حول الواقعة المؤلمة أن المهاجرين المشار إليهم لم يبلغوا الحدود اليونانية أبدا، قائلا: “على تركيا تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقها عوضا عن اتهام الآخرين، ويتوجب عليها تنفيذ التزاماتها ومنع هذه الرحلات الخطيرة عوضا عن إثارة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.