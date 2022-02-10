أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي القبرصي، أمير عبد الرحمن بولوت، أن عملية اغتيال رجل الأعمال القبرصي، خليل فاليالي، غير عادية.

وفي حديثه مع صحيفة جمهوريت التركية أشار بولوت إلى عدم استقلال فاليالي في تلك الليلة للسيارة المصفحة التي يستقلها في العادة.

وأوضح بولوت أن وقوع الحادث على بعد 200 مترا من منزل فاليالي يؤكد أن عملية الاغتيال هذه تمت باحترافية.

يُذكر أن فاليالي، الذي زعم سادات بكر أنه اكتسب ثروته الضخمة من تجارة المخدرات في قبرص، قد تعرض لهجوم بالأسلحة على سيارته أثناء انتقاله من فندق في منطقة كيرينيا إلى منزله بمنطقة شاتال كوي.

وأسفر الهجوم عن وفاة سائق فاليالي على الحال، بينما نُقل فاليالي إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعُثر داخل جثمان فاليالي أثناء تشريحه على 15 طلقة، بينما كانت قوات الأمن قد عثرت على أكثر من 50 ذخيرة فارغة بموقع الحادث.