أنقرة (زمان التركية) – توقع البروفيسور التركي، عزت أوزجانتش، أن يلجأ الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى فرض حالة الطوارىء.

أوزجانتش المعروف بقربه من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث يستشيره الرئيس في العديد من القضايا، أكد من خلال منشور له على تويتر، أنه قد يكون من الحتمي فرض حالة الطوارىء مجددا في تركيا.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعيش حالة طوارىء بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، وإنه في حالة استمر الوضع هكذا فقد تكون حالة الطوارئ حتمية بسبب أسباب أمنية.

وأضاف أوزجانتش: “بسبب حساسيتي تجاه بلدي، أشعر بالحاجة إلى تكرار دعوتي لعقد اجتماع عام للبرلمان التركي بشأن هذه المسألة”.

يذكر أن أوزجانتش، كان قد قال في ديسمبر 2021، :”كمجتمع، يجب أن نكون مستعدين لحالة الطوارئ”، مستشهداً بالكساد الاقتصادي الشديد.

يذكر أن حالة الطوارئ انتهت في تركيا في يونيو 2018 بعد عامين من فرضها عقب انقلاب يوليو 2016.