أنقرة (زمان التركية) – أطلقت منصتان في تركيا دعوة لأن يكون عيد النوروز 2022 مناسبة لدعم اللغة الكردية واعتمادها لغة الرسمية في التعليم.

شبكة اللغة والثقافة الكردية ومنبر اللغة الكردية أعلنا عن الفكرة من ديار بكر في اليوم العالمي للغة الأم الموافق 21 فبراير.

ووفقا للبيان المشترك تم التأكيد على أن اللغة الكردية تعني “الوجود والهوية والكرامة”.

كما أوضح البيان أن شبكة اللغة والثقافة الكردية ومنصة اللغة الكردية ستعملان معًا، لوضع اللغة الكردية على أجندة المجتمع الكردي والسياسة التركية.

البيان دعا إلى أن يكون الموضوع الأهم في عيد النوروز هو اللغة الكردية، ليس فقط في دياربكر فقط، بل في جميع المدن التي تقام فيها احتفالات نوروز.

وتابع البيان: “ليس السياسيين فقط بل على كل الكتاب والمفكرين والشعراء والفنانين والأفراد أن يتحدثوا عن اللغة في احتفالات نوروز. ومن سيتحدث عن اللغة يجب أن يسأل الشعب الكردي: هل تريد أن تكون اللغة الكردية هي التعليم واللغة الرسمية”.

وأكد البيان أنه عندما تتم الموافقة على هذا المطلب بصوت عال سيكون هناك استفتاء على تعليم اللغة الكردية الأم.

وطالب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر، زيات جيلان، الحكومة بقبول اللغة الكردية كلغة رسمية للتعليم، ودعا الشعب إلى “التحدث باللغة الكردية مع أطفالك في كل مجال”.