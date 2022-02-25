أنقرة ( زمان التركية) – أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، “تحييد 12 إرهابيا” من تنظيم “بي كا كا” الانفصالي، في شمال العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن قواتها حيدت إرهابيين من تنظيم “بي كا كا” شمالي العراق، و10 إرهابيين لجناح التنظيم “ي ب ك” بمنطقتي عمليتي “نبع السلام” و”غصن الزيتون” شمالي سوريا، إثر محاولتهم شن هجمات إرهابية بالمنطقتين.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”، نفذت عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” بشمال سوريا، ضد تنظيمي “داعش” و”بي كا كا/ ي ب ك” الإرهابيين.