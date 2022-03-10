أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن بلوغ معدل البطالة في تركيا 11.4 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وارتفعت نسبة البطالة الفعلية بنحو 0.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2021 لتسجل 22.9 في المئة.

كشف عن ذلك بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 21 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليصل الإجمالي إلى 3 مليون و859 ألف شخص.

ولم تسجل نسبة البطالة أية تغييرات لتظل عند مستوى 11.4 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 10.3 في المئة وفي أوساط الاناث نحو 13.6 في المئة.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي تراجع عدد العاملين بنحو 43 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق بإجمالي 29 مليون و910 ألف عامل، بينما تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.2 نقطة لتسجل 46.5 في المئة.

وبلغت هذه النسبة في أوساط الذكور 63.8 في المئة وفي أوساط الاناث 29.7 في المئة.

وفي الشهر نفسه تراجعت القوة العاملة بنحو 22 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 33 مليون و769 ألف شخص، في حين تراجعت نسبة الانضمام للقوة العاملة بنحو 0.1 نقطة لتسجل 52.6 في المئة.

وبلغت نسبة الانضمام للقوة العاملة في أوساط الذكور نحو 71.1 في المئة وفي أوساط الاناث نحو 34.4 في المئة.

وخلال الفئة العمرية بين 15 و24 عاما لم تسجل نسبة البطالة أية تغييرات مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 21.6 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة نحو 18.4 في المئة في أوساط الذكور و27.6 في المئة في أوساط الاناث.

–