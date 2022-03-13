أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمال كارامولا أوغلو، إن تركيا على وشك مواجهة “جائحة اقتصادية”.

انتقد كارامولا أوغلو ارتفاع الأسعار في تركيا مؤخرا من خلال تغريدة على تويتر. ولفت كارامولا أوغلو إلى أن تركيا تعيش حاليا ظروف فترة إغلاق مثل التي شهدتها خلال تفشي فيروس كورونا.

قال رئيس حزب السعادة أن المواطنين في المنازل يغلقون الغلايات خوفا من الفواتير، وأصحاب المتاجر يغلقون محالهم، وغيره الكثير الذين يفضلون الإغلاق خوفا من ارتفاع الأسعار.

وشبه كارامولا أوغلو الوضع الحالي في تركيا، بالوضع وقت فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تركيا على وشك مواجهة جائحة اقتصادية.

وأشار كارامولا أوغلو إلى أن الحكومة أغمضت عينيها وآذانها عن ما يحدث، والأسوأ من ذلك، أنها تجاهلت كل ما يحدث.

وشدد رئيس حزب السعادة على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد غلاء المعيشة في تركيا، مثل الإجراءات التي تم إتخاذها وقت تفشي كورونا.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا تجاوز مؤخرًا 50 بالمئة.