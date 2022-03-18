أنقرة (زمان التركية) – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس، آخر التطورات في ملف الأزمة الأوكرانية.

وقال بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان ويوهانس أجريا اتصالا هاتفيا تناول تطورات ذلك الملف والوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده “تبذل جهودا حثيثة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفي الوقت ذاته، تعمل على إيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا والدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين، بينها رومانيا”.

ولفت البيان إلى أن أردوغان ويوهانس اتفقا على زيادة التعاون والتنسيق لإدارة الهجرة القسرية الناجمة عن الحرب، واتخاذ التدابير المرتبطة بانعكاسات هذه الهجرة على مختلف القطاعات.