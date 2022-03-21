أنقرة (زمان التركية) – دعا زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الشباب إلى إجبار الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرحيل عن السلطة.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال كلمة له في حفل “القوة بين يديك” الذي نظمه فرع شباب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

كيليتشدار أوغلو علق مجددا على هجوم أردوغان على الأطباء بعد تزايد عدد الاستقالات من القطاع الصحي الحكومي للعمل بالقطاع الخاص والسفر للخارج وقوله: “إذا أراد الأطباء أن يرحلوا من تركيا، فليرحلوا”.

وخاطب كيليتشدار أوغلو الشباب الحاضرين، قائلا: “إنه يقول اذهبوا لأنه خائف من سلطتكم. أيها الشباب طالبوه هو بالرحيل، فنحن لن نذهب، نحن سنرسلهم جميعا، بالسبل الديمقراطية”.

وقال كيليتشدار أوغلو للشباب: “ستضطلعون بمهمة وضع حد لحكومة استبدادية بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت” ضد أردوغان.

أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه لا توجد مشكلة في تركيا لا يمكن حلها، مضيفا: “في هذا القرن، نريد أن تتوج جمهوريتنا بالديمقراطية. لا نريد إفساح المجال لمن يقسموننا ويفرقوننا، والذين يريدون استغلال ثروتنا بشكل عدائي. القوة فيكم أيها الشباب وفي أيديكم”.