أنقرة (زمان التركية) – اعتدى عناصر الأمن على محتفلين بعيد النوروز في في مدينة دياربكر، ذات الغالبية التركية جنوب شرق تركيا.

يوم الاثنين بدأ التدفق على ساحة الاحتفال بعيد النوروز في ساعات الصباح، حيث اتخذت عناصر الشرطة إجراءات أمنية واسعة بساحة الاحتفال.

بلدية دياربكر المعتقل عمدتها والخاضعة لتصرف الوصي المعين من السلطات، لم تسير حافلات إلى ساحة الاحتفال هذا العام وهو ما اضطر المواطنين إلى بلوغها سيرًا على الأقدام.

وشهدت نقاط الفحص الأمني بساحة الاحتفال طوابير طويلة من المحتفلين، إذ أسفرت عمليات الفحص المكثفة والطويلة لتكدس نحو خمسة آلاف شخص بنقاط الفحص.

ولم تسمح عناصر الشرطة في نقاط الفحص الأمني بدخول أعلام حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى ساحة الاحتفال.

وأثار هذا الأمر سخط عدد من المشاركين مما جعلهم يعربون عن سخطهم بالهتافات، وقامت قوات الأمن قامت بالاعتداء على المحتجين باستخدام قنابل الغاز والهراوات.