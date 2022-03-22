أنقرة (زمان التركية) – كشفت شركة Ford الأمريكية لصناعة السيارات، عن خططها للاستثمار في تركيا.

وقالت الشركة إنها تستعد لإنشاء مصنع لتجميع البطاريات في ألمانيا ومشروع مشترك لتصنيع خلايا النيكل في تركيا كجزء من طرازات السيارات الكهربائية الجديدة التي سيتم عرضها في أوروبا.

وأوضحت الشركة أنها ستطرح ثلاث سيارات ركاب كهربائية جديدة، وأربع سيارات تجارية كهربائية جديدة في أوروبا بحلول عام 2024.

كما أشارت الشركة إلى أنها وتخطط لبيع أكثر من 600 ألف سيارة كهربائية في المنطقة بحلول عام 2026.

شركة فورد ذكرت أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع SK On Co، وهي وحدة تابعة لشركة SK Innovation الكورية الجنوبية، وشركة Koç Holding من تركيا، من أجل مشروع مشترك لإنتاج خلايا النيكل لتجميعها في وحدات مجموعة البطاريات.

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