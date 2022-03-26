أنقرة (زمان التركية) – قال النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، محمد ماتينار، إن الاقتصاد أصبح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

تصريحات ماتينار جاءت خلال لقاء له على قناة تركية.

وأوضح ماتينار أن الاقتصاد يؤثر كثيرا على الناخبين وخياراتهم السياسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد بات هو حزب المعارضة الرئيسي لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان.

وأضاف ماتينار: “اليوم الاقتصاد هو حزب المعارضة الرئيسي لحكومتنا، والاقتصاد هو من أوصلنا إلى حكم تركيا بالأساس، فبدونه لم يكن من الممكن لنا حكم تركيا”.

وأكد ماتينار أنه حكومة حزب العدالة والتنمية بحاجة إلى فعل كل ما في وسعها من أجل إصلاح الاقتصاد.

كما أشار ماتينار إلى أنه بصرف النظر عن الاقتصاد، فإنه حتى لو تجمع 16 حزب ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، فلا يمكنهم الإطاحة بأردوغان ولا حزبه.

يذكر أن 6 أحزاب معارضة في تركيا، اجتمعت مؤخرا واتفقوا على إقصاء أردوغان من الحكم، وإعادة تركيا للنظام البرلماني.