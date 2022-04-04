واشنطن (زمان التركية)ــ تستعد فيكتوريا نولاند، نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، لزيارة تركيا واليونان وقبرص في الأيام المقبلة.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن نولاند بدأت بالفعل رحلتها الأوروبية بزيارة فرنسا، ومن المخطط أن تزور ألمانيا أيضًا.

ونوه البيان الأمريكي بأن جولة نولاند ستستغرق من 2 إلى 9 أبريل، وستشمل كلا من فرنسا وتركيا واليونان وقبرص وألمانيا، في مسعى لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على الدعم المشترك لأوكرانيا، والتنسيق بشأن الاستجابة لحرب روسيا التي وصفها بـ”غير المبررة”.

كما لفت البيان إلى أن نولاند ستلتقي بنظرائها الفرنسيين والألمان والمملكة المتحدة، لتتجه بعدها على رأس وفد مشترك إلى تركيا واليونان وقبرص، للمشاركة مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي، إلى جانب القضايا الاقتصادية، والأولويات الثنائية.

في حين أنها ستلتقي في ألمانيا مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لمناقشة مجموعة من القضايا العالمية وكيفية إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، وفقًا للبيان.

الخارجية الأمريكية صرحت أيضًا أن نائبي مساعد وزير الخارجية كارين ساساهارا وجينيفر جافيتو سيرافقان نولاند في زيارتها لتركيا.