أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا بنسبة 31 بالمائة على أساس سنوي، وكان الإيرانيون في المقدمة.

خلال شهر مارس بلغت مبيعات المساكن للأجانب 134 ألفًا و170.

بينما في فبراير، تم بيع 97 ألف 587 منزل، وبذلك بلغ معدل الزيادة على أساس شهري 37.4 بالمائة.

وارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 21.7 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 320 ألفًا و63.

وكان لإسطنبول الحصة الأعلى بـ 23 ألفاً 974 وحدة مباعة، بنسبة 17.9 في المائة.

تبعتها أنقرة بـ 12 ألفاً 609 منزل وبحصة 9.4 في المائة، وإزمير بـ8 آلاف و 51 منزلاً وحصة 6 في المائة. في أنطاليا، حيث تهيمن مبيعات المساكن للأجانب، تم بيع 6 آلاف 364 منزل.

وكانت المقاطعات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل هي أرداهان التي بإجمالي 25 منزلاً، وبايبورت 82 منزلاً، وتونجيلي بـ 103 منازل على التوالي.

وزادت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 31 بالمئة في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 5 آلاف 567.

في مارس، كانت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي مبيعات المنازل 4.1 في المائة.

احتلت اسطنبول المركز الأول في مبيعات المنازل من خلال بيع ألفي 245 منزل.

تلتها أنطاليا بـ 1434 وأنقرة بـ 347 على التوالي.

وكانت نسبة 17 في المائة من المبيعات في إسطنبول، و22 في المائة في أنطاليا للأجانب.

وبالنسبة للجنسيات الأعلى شراء في مارس، اشترى مواطنون إيرانيون 784 منزلاً، واشترى العراقيون 741 مسكنًا، والروس بـ 547 مسكنًا.

يذكر أن وزارة الداخلية قررت مؤخرا زيادة قيمة العقار المسموح لمالكه بالحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.

وهناك اتهام للحكومة بالتسبب في رفع أسعار وإيجارات المساكن، بسبب التشجيع على تملك الأجانب للعقارات في تركيا.