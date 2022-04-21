أنقرة (زمان التركية)ـ اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بعض دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تعمل على إطالة الصراع في أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا.

قال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة CNN Türk الإخبارية يوم الأربعاء: “هناك دول بحلف الناتو تريد استمرار حرب أوكرانيا، إنهم يرون أن استمرار الحرب يضعف روسيا، لذا لا يهتمون كثيرا بالوضع في أوكرانيا”، دون ذكر اسم أي دولة على وجه التحديد.

وأشار جاويش أوغلو إلى استمرار المباحثات الرامية إلى جمع الرئيسين الروسي والأوكراني على طاولة واحدة في تركيا، وتابع: “قد يجتمعان في أي لحظة، المباحثات مستمرة في هذا الصدد، قد يلتقيان ‏في إسطنبول أو أنقرة”.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت بعد إجراء محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء، حيث أبلغ لافروف نظيره التركي أن مفاوضات السلام مع أوكرانيا تتوقف على قبول كييف لمطالب روسيا.

جاويش أوغلو ذكر أيضا أن حلفاء تركيا الغربيين يتفهمون سبب رفضها فرض عقوبات على روسيا، وأضاف: “حلفاؤنا يقولون إنهم يتفهمون سبب اختلافنا معهم في موضوع العقوبات على روسيا. من المهم هنا أن نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية مع كلا الجانبين. هناك حاجة إلى تركيا هنا. نحن بلد يثق فيه الطرفان “.

ومع أن تركيا انضمت إلى الناتو في عام 1952، ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة خارجية موازية للخط الأطلسي الأوروبي في العقد الأول من حكمه، إلا أنه طور علاقات أوثق مع روسيا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتعاونت معها بشكل وثيق في القضايا الإقليمية مثل الصراع في سوريا.

وفي عام 2019، حصلت تركيا على صواريخ دفاع جوي من طراز S-400 من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى معاقبة وكالة المشتريات الدفاعية ومنعها من برنامج لتطوير وشراء طائرة مقاتلة من طراز F-35.

واستضافت تركيا جولتين من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير من دون التوصل إلى حل دبلوماسي.