أنقرة (زمان التركية) – تعتبر الجنسية التركية ضمن أرخص جنسيات العالم التي يمكن شرائها.

وتقدم العديد من الدول حول العالم إمكانية الحصول على الجنسية ضمن برامج استثمارية محددة.

وتصدرت جزيرتا أنتيغوا وباربودا بالبحر الكاريبي قائمة أرخص الجنسيات التي يمكن شرائها، حيث يمكن للعائلة في هاتين الجزيرتين الحصول على جواز سفر مقابل 140 ألف دولار.

وجاءت الدومينيك في المرتبة الثانية، حيث بإمكان العائلة الحصول على جواز سفر بالدومينيك مقابل إيداع 200 ألف دولار في صندوق نقدي داخل البلاد.

وتمنح سانت لوسيا جنسيتها للأجانب مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار داخلها، بينما تمنح غرناطة العائلة بأكملها الجنسية مقابل استثمارها 350 ألف دولار.

وفي تركيا يتم منح الجنسية إلى الأجانب مقابل امتلاك عقار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار، كما يُكفل حق الجنسية لسائر أفراد عائلة المشتري.

وتقدم الكثير من الشركات الاستشارية الدولية خدماتها للراغبين في الحصول على الجنسية التركية، حيث تشير المواقع الالكترونية الخاصة بتلك الشركات أن إجراءات الحصول على الجنسية يتم الانتهاء منها خلال 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب بدون أي عقبات.

هذا وتتضمن مميزات الجنسية التركية إمكانية الدخول إلى نحو 110 دولة بينها اليابان وسنغافورة بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة تُمنح فور الوصول إلى تلك الدول بجانب إمكانية الحصول على تأشيرة مستثمر للولايات المتحدة قابلة للتجديد كل خمس سنوات.