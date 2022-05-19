أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حديث أن تركيا تضم 2.3 مليون شاب عاطل عن العمل، وأن واحدًا من كل أربعة شباب غير مدرج ضمن المؤسسات التعليمية ولا القوى العاملة، وأن الرواتب المبدئية لخريجي التعليم العالي تعادل الحد الأدنى من الأجور.

التقرير أعده مركز الدراسات باتحاد النقابات العمالية المتقدمة التركي، بمناسبة يوم الشباب والرياضة الموافق التاسع عشر من مايو الجاري.

واستند التقرير على البيانات السنوية لعام 2021 ودراسة القوة العاملة خلال الربع الأول من عام 2022 الصادرة عن هيئة الإحصاء.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية إلى بلوغ معدلات البطالة في أوساط الشباب من ذوي الدخل المنخفض نحو 21 في المئة، في حين تشير بيانات مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية المتقدمة إلى بلوغ تلك النسبة نحو 41 في المئة.

وأضاف التقرير أن نسبة الإناث غير المدرجات بالمؤسسات التعليمية ولا القوى العاملة بلغت 32.4 في المئة وأن معدلات البطالة في صفوف الشباب ارتفعت بنحو 5 في المئة في ظل حكم العدالة والتنمية.