أنقرة (زمان التركية) – انطلق اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي بدأ الأحد، التحضير لمعاهدة سلام شاملة لجميع القضايا الضرورية بين أذربيجان وأرمينيا، بما يشمل ترسيم الحدود، وبدء مفاوضات في اللجان ذات الصلة بشأن فتح الاتصالات والنقل.

ومن المتوقع خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإنسانية بما في ذلك قضية الألغام والمواطنين الأذربيجانيين الذين فقدوا في حرب كاراباخ الأولى، والمقابر الجماعية والآثار التاريخية والثقافية للشعب الأذربيجاني في أرمينيا.

وكان شارل ميشيل التقى في أبريل الماضي كل من الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وصرح أن قادة البلدين ملتزمون بالعمل على إعداد معاهدة سلام شاملة لجميع القضايا الضرورية.

يذكر أنه بعد صراع قصير في أواخر عام 2020 حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، التقى الرئيس علييف مع رئيس وزراء أرمينيا باشينيان في بروكسل يوم 14 ديسمبر 2021 ويوم 6 أبريل 2022 بدعوة من تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

يذكر أن أذربيجان نفذت عملية عسكرية ضد القوات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ في سبتمبر 2020، لتنتهي الاشتباكات بمعاهدة وقف إطلاق النار في نوفمبر بوساطة روسية، وتستعيد أذربيجان بموجبها السيطرة على جزء كبير من الأراضي المتنازع عليها التي كانت يسيطر عليها الأرمن منذ التسعينيات.