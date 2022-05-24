أنقرة (زمان التركية) – يستعد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لزيارة عددا من الدول، من بينها تركيا، وفق وكالة “رويترز”.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام برحلة إلى تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث سيناقش قضايا إقليمية ودولية ويوقع اتفاقيات للطاقة والتجارة.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين السعوديين ما زالوا يتفاوضون مع الدول التي سيزورها ولي العهد لتحديد المواعيد الدقيقة؛ وقال المسؤولان إن الزيارة قد تتم في أوائل يونيو حزيران.

يذكر أن الدول التي سيزورها ولي العهد الأمير سلمان هي تلك التي تبحث عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

والتقى الرئيس أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 29 أبريل في المملكة العربية السعودية.

وقال أردوغان، عبر تويتر، بخصوص زيارته للسعودية: “قمنا بزيارة السعودية بدعوة من خادم الحريمين. بصفتنا بلدين شقيقين تربطهما روابط تاريخية وثقافية وإنسانية، فإننا نبذل جهودًا لزيادة جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بيننا وبدء حقبة جديدة”.