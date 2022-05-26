أنقرة (مان التركية) – كشفت دراسة أجرتها مؤسسة World Economics، أن تركيا تتنافس مع الأرجنتين والدول الإفريقية، في عدم المساواة في الدخل.

تبرز تركيا كواحدة من البلدان التي تعاني من أعمق تفاوت في الدخل، إذ تراجعت تركيا إلى الحضيض، ليس فقط عن أوروبا، بل حتى عن دول الشرق الأوسط.

وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة World Economics ومقرها لندن، فإن درجة تركيا في عدم المساواة في الدخل هي؛ 33.5 من 100.

تكشف البيانات أن تركيا وصل تدهور توزيع الدخل فيها بسرعة، إلى أدنى مرتبة في التصنيف العالمي لعدم المساواة.

هناك دولتان أخريان حصلتا على نفس تصنيف تركيا، وهما بابوا غينيا الجديدة وجمهورية الدومينيكان.

ولا تتأخر تركيا فقط عن البلدان المتقدمة، ولكن أيضًا دول مثل بوليفيا والمغرب والسنغال والغابون في الترتيب، وحصلت سلوفينيا على 61 نقطة وفنلندا 56.1على نقطة.

وعندما يتم فحص تصنيف عدم المساواة، يبدو أن المنافس الوحيد لتركيا في عدم المساواة في الدخل هو الأرجنتين والدول الأفريقية.

يذكر أن World Economics هي شركة بحثية تعالج البيانات الاقتصادية التفصيلية للبلدان لتوجيه المستثمرين العالميين، في ترتيب عدم المساواة في الدخل، الذي يتم إعداده وتحديثه بانتظام.