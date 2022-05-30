بقلم: تركمان ترزي

(زمان التركية)ــ يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، متذرعًا بأن البلدين “مرتع للإرهاب”.

يُثير ادعاء أردوغان سخرية واسعة، لا سيما في ظل تحول تركيا منذ بدء الحرب السورية في عام 2011 إلى نقطة عبور لأعضاء تنظيم داعش والقاعدة، أو ما يسمى بـ”الجهاديين”.

تزعم الحكومة التركية أن السويد وفنلندا تستضيفان العديد من كبار تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، المحظور الذي تصنفه كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي -إلى جانب تركيا- منظمة إرهابية.

نظام أردوغان يدعم أيضًا الجماعات الجهادية التابعة للقاعدة والعديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا والعراق لمواجهة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقد ترددت مزاعم بأن تركيا أردوغان لها صلات بجماعات إرهابية في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك العراق وأفريقيا وآسيا الوسطى.

أولاً، كانت تركيا تتباطأ في القتال ضد داعش حيث يدافع المسؤولون الأتراك أن أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعمون الجماعات الكردية المسلحة ضد تركيا في العراق وسوريا.

ومن ثم، قاومت تركيا ضغوط واشنطن للانضمام إلى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في مهاجمة داعش في بلدة كوباني الحدودية السورية في عام 2014، وسمحت تركيا فقط لبعض مقاتلي البشمركة الأكراد من شمال العراق بالدخول إلى سوريا عبر أراضيها.

تختلف أجندة تركيا في سوريا عن الهدف النهائي للولايات المتحدة المتمثل في هزيمة داعش.

قلق أنقرة الرئيسي هو منع ممر كردي بطول 900 كيلومتر من حدودها مع سوريا، علاوة على ذلك، فإن قاعدة الناخبين الإسلاميين المحافظين لأردوغان متعاطفة مع مقاتلي داعش. ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو القضاء على داعش في المنطقة، وهم لا يظهرون أي عداء تجاه القوات الكردية التي تقاتل في سوريا بل يدعمونهم لأنهم يرونها حلفاء شجعان ضد داعش.

ذكر موقع “نورديك مونيتور” السودي أن الأرقام التي أعلنها أردوغان ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن أعضاء داعش المسجونين تتعارض مع تقارير وسائل الإعلام التركية والإحصاءات الرسمية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تركيا اعتقلت 1453 من أعضاء داعش في عام 2017، لكن وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة ذكرت أنه تم اعتقال 739 شخصًا فقط في نفس العام. وأعلن أردوغان في 10 أكتوبر 2019 أن هناك حوالي 5500 إرهابي من داعش في السجون التركية. لكن قال وزير العدل آنذاك عبد الحميد غول في 21 يوليو 2020 إن 1195 من أعضاء داعش كانوا في السجون إما كمدانين أو مشتبه بهم في الحبس الاحتياطي.

أثارت التقارير التي تظهر الأرقام المتضاربة للسلطات التركية، تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا تريد محاربة داعش والقاعدة أم أنها تستخدم هؤلاء الجهاديين ضد الجماعات المسلحة الكردية.

وفقًا لملف سري للحكومة التركية بتاريخ 2 نوفمبر 2021 حصل عليه موقع نورديك مونيتور، سُمح للمتشددة التركية دفني محمد أبو مالال، بالسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش بعد احتجاز قصير في غازي عنتاب في أبريل 2015، دفنى قتل زوجها الأردني سبعة ضباط من وكالة المخابرات المركزية في هجوم انتحاري في أفغانستان.

كما أفرجت الحكومة التركية عن مقاتل داعشي مدان، متذرعة بمخاطر انتشار كورونا، مما سمح له بالعودة إلى سوريا لاستئناف أنشطته نيابة عن المنظمة الإرهابية.

الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل، التي اعتقلت من قبل السلطات التركية في 6 أغسطس 2016 وسجنت لمدة 67 يومًا، انتقدت الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لقوله إن “تركيا حليف مهم ولعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد داعش”.

ذكر سنيل، الذي يغطي النزاعات والأزمات في القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تغريدة بتاريخ 24 مايو أن “تركيا كانت الداعم الرئيسي لداعش، وعبر عشرات الآلاف من عناصر وأنصار داعش إلى سوريا من تركيا. الإمدادات والأسلحة القادمة من تركيا دعمت المجموعة، ووقف الناتو والغرب متفرجين “.

يدعم نظام أردوغان الجماعات الإسلامية المتشددة، مثل أحرار الشام وفيلق الشام، وجبهة التحرير الوطني، والجماعة الجهادية التي يهيمن عليها الأويغور في الصين، وهي حزب تركستان الإسلامي، وهيئة تحرير الشام، وهي أقوى جماعة في العراق. المنطقة المتبقية فقط التي لا تزال تحت سيطرة الثوار في شمال سوريا، وعدة مجموعات تقاتل تحت راية الجيش السوري الحر.

قال النائب السوري فارس الشبحي لشبكة بي بي سي في فبراير 2020: “نعتقد أن هناك ما بين 30-40 ألف مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور والطاجيك والأوزبك والأتراك وغيرهم من 103 جنسيات، كثير منهم مع عائلاتهم المهاجرة”.

يتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان تركيا بنشر مجموعات جهادية وأعضاء من داعش من جنسيات مختلفة لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس. وحثت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، تركيا على إعادة أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي من ليبيا، كما دعا أعضاء الاتحاد الأفريقي تركيا لإخراج مرتزقتها من البلاد.

أردوغان يتهم فنلندا والسويد بأنهما أصبحتا ملاذًا آمنًا للمسلحين الأكراد ويعارض عضويتهم في الناتو، لكن أعضاء داعش والعديد من المقاتلين الراديكاليين الآخرين لا يزالون مرتاحين في تركيا العضو في الناتو ويواصلون تنفيذ هجماتهم في أجزاء كثيرة من العالم.