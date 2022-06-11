أنقرة (زمان التركية) – وصلت أقساط مقايضة التخلف عن السداد لخمس سنوات، في تركيا إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت 800 نقطة.

تتغير يوميا مقايضات مخاطر الائتمان، -أي علاوة مخاطر الائتمان-، وفقًا لتطور المخاطر الاقتصادية والسياسية في البلدان.

هذه القيمة، التي أصبحت مؤشرًا أكثر ديناميكية من التصنيفات التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني للبلدان، يتم مراقبتها من قبل الأسواق مثل “مقياس المخاطر”.

كلما زادت أقساط مقايضات سداد الديون في بلد أو شركة، ارتفعت تكلفة الاقتراض. إذا ارتفعت علاوات مقايضات التخلف عن السداد في تركيا، فإن التوتر في الأسواق يزداد أيضًا، وتظهر مقايضات التخلف عن السداد، مخاطر عدم قدرة البلدان على سداد ديونها.

ونظرًا لأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية يوم الخميس، فيما يخص طرح سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل، لم ترضِ السوق، تسارع صعود مقايضات التخلف عن السداد.

كسرت مقايضات الائتمان CDS يوم الجمعة حاجز 800 نقطة أساس، مجددة ذروتها منذ عام 2008.

في أكتوبر 2008، شهدت علاوة المخاطر التركية 904 نقاط أساس.