انقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، باريش باهليفان، إن ثلاث أعضاء في مجلس السياسات الاقتصادية يطالبون بإقالة وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي.

وأوضح باهليفان أن هذه التسريبات حصل عليها بشكل خاص، حيث أوضح أن ثلاث أعضاء من مجلس السياسات الاقتصادية الذي يترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يريدون استمرار الوزير نبطي في منصبه.

وأشار باهليفان إلى أن الثلاث أشخاص هم يغيت بولوت، جميل أرتام، مالتام تايلان أيدن.

كما ذكر باهليفان أن نبطي أصبح أيضا مستهدفا من وسائل الإعلام الموالية للرئيس مثل مجموعة “ألبيراق” التي يديرها شقيق صهر الرئيس بيرات ألبيراق وزير المالية الأسبق.

وأنهى باهليفان تصريحاته قائلا: “هناك مزاعم بأن تصريحات نبطي في بعض الاجتماعات المغلقة ستثير المتاعب، لذا سنستغلها وسائل الإعلام”.