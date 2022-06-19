أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير نشره موقع “المونيتور” إن الجماعات القتالية غير النظامية المدعومة من روسيا وإيران ودمشق، مستعدة لصد العملية العسكرية التركية المحتملة، في شمال سوريا.

وأفاد التقرير الذي أعده “محمد حردان” أن المجموعات القتالية اجتمعت وشكلت مركزا مشتركًا للعمليات تحت مسمى “النجم الشمالي”.

وأضاف الموقع أن مركز العمليات هذا يقع داخل قاعدة عسكرية روسية في شمال حلب وأن الهدف منه هو إدارة الجبهة العسكرية وتحديد حدود الانسحاب ودعم وحدات حماية الشعب الكردية ضد العمليات العسكرية المحتملة.

يأتي ذلك على العكس من العمليات العسكرية التركية السابقة التي، لم تتعرض لأي مواجهة من قبل الجيش السوري أو الجماعات الداعمة له.

وفي تصريحاته إلى الموقع أفاد أحد قيادات قوات سوريا الديمقراطية أن الأطراف المشكلة لمركز العمليات هذا هي سوريا وإيران، مفيدا أن طهران ترغب في حماية المناطق ذات الغالبية الشيعية وأن المفاوضات متواصلة منذ إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده لعملية عسكرية محتملة في شمال سوريا.