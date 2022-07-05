أنقرة (زمان التركية) – سجلت طلبات إعانات البطالة في تركيا خلال العام الماضي، رقما قياسا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

يأتي ذلك بينما قفز التضخم النقدي في تركيا هذا العام بشكل كبير، وسجل في شهر يونيو الماضي نحو 79 بالمئة.

وذكرت صحيفة بيرجون أن عام 2021 سجلت طلبات إعانات البطالة رقما قياسيا بواقع مليون و880 ألف و801 طلبا بزيادة بلغت 152 في المئة مقارنة بعام 2017 و24 في المئة مقارنة بعام 2020.

وعلى الصعيد الآخر ارتفع أيضا عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للالتحاق بالدورات التدريبية لمؤسسة العمل التركية لإيجاد فرصة عمل، ففي عام 2017 تلقت المؤسسة 283 ألف و226 طلبا.

وخلال الفترة بين عامي 2018 و2021 سجلت طلبات الإعانة ارتفاعا ملحوظا على النحو التالي:

– 2018: 445 ألف و389 طلبا

– 2019: 564 ألف و760 طلبا

– 2020: 469 ألف و246 طلبا

– 2021: مليون و378 ألف و942 طلبا