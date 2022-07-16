أنقرة (زمان التركية) – تعرض 36 شاهد قبر، في مقبرة هاسكوي اليهودية في بي أوغلو باسطنبول، للتدير.

وأصدرت مؤسسة الحاخامية الكبرى في تركيا بيانا قالت فيه: “نتوقع القبض على مرتكبي هذا التخريب في أسرع وقت ممكن”.

وبحسب البيان الصادر على حساب تويتر الرسمي لمؤسسة الحاخامية الكبرى في تركيا، فقد نفذ مجهولون هجوماً على المقبرة التي تقع فيها قبور الجالية اليهودية التركية. وتم كسر 36 شاهد قبر في الهجوم.

وقام البيان الصادر بعمل إشارة إلى وزارة الداخلية التركية ومحافظة إسطنبول.

كما أوضح البيان أنه تم نقل الأمر إلى الجهات المعنية، مع كافة الصور والتسجيلات الليلية، معلنين توقعهم القبض على مرتكبي هذا التخريب في أسرع وقت ممكن.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين على الواقعة حيث قال: “ندين بشدة هذا الهجوم الشنيع. واتخذت الوحدات المعنية إجراءات للعثور على الجناة. لن نسمح أبدا لأولئك الذين يهاجمون القيم المقدسة ويحاولون زرع بذور الفتنة والعداوة في مجتمعنا”.