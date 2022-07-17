أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا حسين صاري، أحد الرؤساء السابقين لبلدة أردك بولاية باليكسير، بسبب تغريدة حول المحاولة الانقلابية، عام 2016.

صاري نشر تغريدة تحمل اتهامات، قائلا: “هل ذبحكم الجنود الأبرياء هي ملحمتكم؟ تبا لملحمتكم”. بمناسبة الذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب.

وعلى خلفية هذه التغريدة نشر وزير الداخلية، سليمان صويلو، تغريدة أعلن خلالها اعتقال صاري، مشيرا إلى فتح تحقيق ضده بتهم الترويج لتنظيم إرهابي،

ومدح الجريمة ومرتكبها وتحرض الشعب على الكراهية والحقد.

وهناك اتهامات موجهة لحزب العدالة والتنمية بتدبير المحاولة الانقلابية، وخداع عناصر في الجيش لتحميلهم المسؤولية.