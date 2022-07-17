أنقرة (زمان التركية) – أصبحت نظارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الباهظة الثمن، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ظهر الرئيس التركي أردوغان مؤخرا خلال الاحتفال بالذكرى السادسة لأحداث انقلاب منتصف يوليو 2016، بنظارة شمسية مميزة.

وقال عضو حزب الجيد، إبراهيم أوزقان، إنه أعجب كثيرا بالنظارة التي كان يرتديها الرئيس أردوغان في الاحتفالية، لذلك بحث عنها، ليكتشف أن قيمتها 54.519 ليرة تركية.

وعلق الكثيرون على نظارة أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي. الناشطة داملا أقصوي، قالت عبر حسابها: “يمكنه شراء نظارتين فقط براتبه، كم أن وضعه مثير للشفقة”.

وقال مستخدم آخر: “إن هذه النظارة هي التي لا تظهر الحقائق له، بل تظهر له العالم الوردي الذي يتحدث عنه”.

ناشط آخر كتب على حسابه: “هذه النظارة لا تظهر الفقراء”.

يذكر أن نظارة أردوغان من ماركة “كارتييه”، وعلى الرغم من أن تركيا تصنع العديد نظارات الشمس، إلا أن أردوغان يستخدم أنواعا مستوردة، لا يقل سعر أي منها عن ألفي يورو.

وكان قد تم الكشف عن سعر نعل ماركة Prada ارتداه أردوغان خلال زيارته للعمرة بـ 10 آلاف و750 ليرة تركية.

كما أن حقائب أمينة أردوغان، زوجة الرئيس، تشغل الرأي العام كل فترة، بسبب أسعارها الباهظة.