أنقرة (زمان التركية) – أصدرت نقابة المحامين في ولاية نيويورك الأمريكية، بيانا داعما للمحاميين والحقوقيين، الذين يستهدفهم النظام الحاكم في تركيا.

نقابة المحامين في ولاية نيويورك، تعد أحد أعرق نقابات المحاماة بالعالم، تأسست في عام 1870 وتضم 25 ألف عضو.

وخلال البيان الداعم الذي نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، أشارت نقابة المحامين بولاية نيويورك الأمريكية إلى بدء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أضخم وأكبر حملة تصفية بالمجتمع التركي بما يشمل الحقوقين والقانونيين وذلك منذ المحاولة الانقلابية.

وأكد البيان أن القمع الذي تشهده تركيا منافي بشكل قطعي للمعايير الدولية، في ومقدمتها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفيدا أن السلطات التركية تعرقل بشكل خطير حصول الشعب على العدالة، وأن استقلال مهنة الحقوق هو العنصر الأساسي لسيادة القانون في مستقبل حر.

وأسرد البيان نماذج للظلم الذي تشهده تركيا، مشددا على دعم النقابة للحقوقيين في تركيا، الذين يعلبون دورا مهما ومصيريا في ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للجميع.