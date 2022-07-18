أنقرة (زمان التركية) – طالبت الجمعية الطبية التركية، الحكومة بعدم جلب السفينة الحربية التابعة للبحرية البرازيلية “ناي ساو باولو”، وتفكيكها في تركيا لخطورة ذلك على الصحة العامة.

تتواصل ردود الفعل ضد موافقة وزارة البيئة والتحضر على تفكيك السفينة الحربية التابعة للبحرية البرازيلية “ناي ساو باولو”، والتي يطلق عليها الخبراء “قنبلة الأسبستوس”، في ألياجا بإزمير.



كما أصدرت الجمعية الطبية التركية (TTB) بيانًا حول هذا الموضوع وأكدت أنها ستكافح لمنع دخول السفينة، التي يُزعم أنها تحتوي على 600 طن من الأسبستوس، إلى البلاد.



جاء بيان الجمعية الطبية التركية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وجاء في البيان: “وفقًا للمعلومات العامة، علمنا أن الإذن بإحضار سفينة البحرية البرازيلية NAe Sao Paulo، المحملة بالنفايات الخطرة، وخاصة الأسبستوس، إلى إزمير لتفكيكها قد تم منحه من قبل وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ. بصفتنا الجمعية الطبية التركية، نعلن للجمهور باحترام أننا سنواصل جميع أنواع النضالات العلمية والقانونية حتى لا يتم إحضار السفينة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، إلى بلدنا”.



يذكر أن الأمراض المرتبطة بالأسبستوس تشمل الأمراض غير الخبيثة مثل التليف الرئوي (التليف الرئوي الناجم عن الأسبستوس)، والتغلغل المنتشر في غشاء الجنب، واللويحة الجنبية، والانصباب الجنبي، والانخماص الدائري، والأورام الخبيثة مثل سرطان الرئة وورم المتوسطة الخبيث.

