أنقرة (زمان التركية) – أعلن الصحفي التركي متين جيهان أنه تم حظر حسابه على موقع تويتر بطلب من السلطات، بسبب كشفه عن وثائق خاصة بعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية، أجربت العام الماضي شركات التواصل الاجتماعي، على فتح مكاتب لها في تركيا للاستجابة لطلبات الحكومة بشأن حجب وحذف المحتوى غير المرغوب فيه.

وخلال مقطع فيديو نشره على حسابه بتطبيق انستجرام أشار جيهان إلى مشاركته منشورات منذ فترة تكشف فساد وعلاقات قذرة نور الدين جانيكلي، التي نشرها على حسابه لعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، نور الدين جانيكلي مفيدا أن هذا الأمر أزعج الحكومة ودفعها إلى إرسال العديد من الشكاوى لإدارة تويتر.

وأضاف جيهان أن الشكاوى تزع إفشاء التغريدات لمعلومات خاصة، قائلا: “تلك المعلومات الخاصة هي عنوان الشركات وبياناتها والمراسلات والملفات التي استخدمتها الشركات في أعمالها القذرة تلك والحسابات المصرفية والتحويلات. لا أري أنها معلومات خاصة، بل أرى منفعة عاملة في هذه المعلومات”.

هذا وتعهد جيهان بالعثور على وسيلة لمواصلة نشر تلك المنشورات.