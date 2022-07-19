طهران (زمان التركية)ــ وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إيران، وكان في استقباله رئيس الأركان اللواء محمد باقري، والتقى في وقت لاحق بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان رئيس الأركان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى منطقة الاحتفال بقصر سعد اباد.

تم عزف النشيد الوطني للبلدين بعد أن اتخذ الرئيس أردوغان ورئيس الأركان مكانهما في منطقة الاحتفال.

وعقد الرئيس أردوغان ورئيس الرئيس الإيراني اجتماعا ثنائيا في قصر سعد اباد استمر قرابة ساعة و30 دقيقة، كما حضر وفدا البلدين الاجتماع المغلق.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق، حيث تجمع قمة أستانا حول سوريا الرؤساء الثلاثة.

يصحب أردوغان في الزيارة وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، ووزير الشباب والرياضة محمد محرم كسابوغلو، ووزير التجارة محمد موش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، رئيس جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين