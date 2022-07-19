أنقرة (زمان التركية) – اعتبر مولود أويصال، عمدة بلدية إسطنبول السابق اتهامه من قبل صحيفة يني شفق، بممارسة ضغوط على المؤسسة القضائية، بمثابة “رسالة إلى فئة معينة“.

وتعهد أويصال الذي يعمل محاميًا، بالتقدم ببلاغ ضد صحيفة على خلفية اتهامها، وطالبها بإثبات مزاعمها.

وكانت صحيفة يني شفق نشرت خبرا يستهدف أويصال زاعمة تورطه في أعمال فساد واستغلال كونه رئيس بلدية سابق ومحام، للضغط على بعض المسؤولين في المحكمة العليا وهيئة القضاة ومدعي العموم.

وأضافت الصحيفة أن أويصال تقدم بطلبات غير قانونية بواسطة علاقاته داخل الوزارة والوسط البيروقراطيـ مشيرة إلى تحقيقه مكاسب غير شرعية.

وذكرت الصحيفة أن أويصال استغل بعض القيادات البارزة في الدولة لدفع القضاء إلى إصدار بعض القرارات.

وفي تعليق منه على تلك الادعاءات أفاد أويصال أنه لم يسبق وأن زار أي وزارة.

أضاف قائلا: “تحدثوا عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، بينما مهنتي هي المحاماة. لم أمارس أي غير المحاماة. نشروا الخبر دون أن يتواصلوا معي. أرى أن المستهدف من الخبر ليس أنا، فالخبر كاذب. سأتقدم ببلاغ حول الأمر، فعليهم إثبات صحة مزاعمهم”.